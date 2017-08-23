Лоренцо Инсинье: "Барселона"? Моя мечта - "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье после победы над "Ниццей" (2:0) в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что неаполитанцы готовы к выступлению в турнире. Также итальянец опроверг слухи о возможном переходе в "Барселону".

- Хорошее выступление "Наполи", - приводит Mediaset Premium слова Инсинье. - Французы доставили нам некоторые трудности, у них много талантов, но мы играли с включенными головами. Сегодня было испытание, которое показало, что мы готовы к большой игре. Мы заслужили наше место в Лиге чемпионов. Мы остались все вместе с прошлого сезона. Мне приятны комплименты со стороны других клубов. "Барселона"? Все мечтают о ней, а моя мечта - футболка "Наполи".