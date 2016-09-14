Лоран Косьельни: "Ничья с "ПСЖ" после такого начала – хороший результат"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1) выразил удовлетворение ничейным результатом. Лондонцы неудачно начали встречу, пропустив гол на первой минуте.

– Считаю, что одно очко – хороший результат, – приводит ВВС слова Косьельни. – Да, мы ехали сюда с амбициями победить, но после такого старта играть было трудно. Возможно последние полчаса мы практически не имели моментов, но нам удалось сравнять счет. Нужно сделать выводы и действовать на максимуме с первой и до последней минуты. В целом команда была хороша, но такое начало все осложнило.