"Локомотив" выиграл отбор в юношескую Лигу УЕФА

"Локомотив" стал победителем Первенства России среди команд спортивных школ, составленных из игроков 2001 года рождения. В финале железнодорожники обыграли "Зенит" со счетом 4:1.

В матче за третье место "Краснодар" одержал победу над СШОР "Зенит" в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).

Таким образом, "Локомотив" выиграла Национальный отбор в юношескую Лигу УЕФА.

Добавим, что победителей, призеров и лучших игроков турнира награждал старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков.