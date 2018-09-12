"Локомотив" вспомнил о первой победе в еврокубках в преддверии старта Лиги чемпионов. 23 года назад железнодорожники обыграли "Баварию" в первом матче 1/32 финала Кубка УЕФА со счетом 1:0.

В этот день 23 года назад мы одержали свою первую победу в еврокубках, обыграв в Мюнхене "Баварию" .#UCL уже совсем скоро! pic.twitter.com/YAYyUPle5a – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 сентября 2018 г.

"Локомотив" сыграет в группе D в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников являются "Галатасарай", "Порту" и "Шальке".

Первый матч "Локомотив" проведет против "Галатасарая" на выезде 18 сентября.

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