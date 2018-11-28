"Локомотив" уступил "Галатасараю" в юношеской Лиге УЕФА, пропустив на последних минутах

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" (0:1) в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Единственный мяч в концовке игры забил Халил Ибрахим Кайя.

За тур до конца турнира у "Локо" семь очков и третье место. "Галатасарай" лидирует в группе с 10 очками.

Юношеская лига УЕФА

Группа D

"Локомотив - мол." - "Галатасарай - мол." - 0:1 (0:0)

Гол: Халил Ибрахим Кайя, 90+4.

"Локомотив - мол.": Ботнарь, Поярков, Магкеев, Гюрджан, Карапузов (Шарков, 75), Миронов (Иосифов, 75), Черный, Шищенко, Петров (Титков, 64), Цаллагов (Куль, 90+3), Сулейманов.

Предупреждения: Миронов, 39. Поярков, 90+1.

Судья: Груич (Сербия).

28 ноября. Москва. Стадион "Сапсан Арена"