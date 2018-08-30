"Локомотив" сыграет с "Порту" и "Шальке" в Лиге чемпионов

В ходе жеребьевки Лиги чемпионов, которая прошла в Монако, "Локомотив" попал в группу вместе D с "Порту" и "Шальке".
Команда сеялась из первой корзины как чемпион России. В жеребьевке участвуют Диего Форлан и Кака. Четвертый участник группы станет известен позже.
Даты группового турнира:
1-й тур - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября
3-й тур - 23/24 октября
4-й тур - 6/7 ноября
5-й тур - 27/28 ноября
6-й тур - 11/12 декабря
Полный календарь Лиги чемпионов станет известен позднее.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/