"Локомотив" - "Шальке": на матч продано более 19 тысяч билетов

Более 19 тысяч билетов продано на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке". Встреча состоится в среду на стадионе "РЖД Арена".

- На данный момент продано более 19 тысяч билетов, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы железнодорожников.

"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Шальке", "Порту" и "Галатасараем". В первом матче красно-зеленые уступили турецкому клубу со счетом 0:3.

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