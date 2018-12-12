"Локомотив" проиграл "Шальке" из-за двух несчастных эпизодов"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после поражения от "Шальке" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что встреча была похожа на первую игру команд в Москве. Также он добавил, что вдвойне обидно было проигрывать из-за большого количества друзей на трибунах.

- Это поражение можно сравнить с первым матчем в Москве, - цитирует пресс-служба УЕФА Хеведеса. - Все настолько похоже. Мы хорошо оборонялись, и "Шальке" не создал так уж много моментов, но в обоих случаях мы уступили из-за двух несчастных эпизодов.

Сегодня у меня было много эмоций. В последние недели много друзей прислали мне сообщения и пожелали удачи. Я заказал много билетов на сегодняшний матч и много моих друзей было на трибунах. Потому мне вдвойне обидно, что мы так сыграли и так уступили. Это больно.