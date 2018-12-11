"Локомотив" проиграл "Шальке" и остался без еврокубковой весны

"Локомотив" в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов проиграл "Шальке" (0:1). Единственный гол в добавленное время забил Алессандро Шепф.
Команда Юрия Семина заняла четвертое место в группе D и не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов
6-й тур
Группа D
"Шальке" (Германия) – "Локомотив" (Россия) – 1:0 (0:0)
Гол: Шепф, 90+1.
"Шальке" (Германия): Ферманн, Голлер (Харит, 59), Налду, Настасич, Мендиль (Рахман Баба, 16), Шепф, Стамбули, Сердар, Маскарель, Тойхерт (Кутуджу, 72), Коноплянка.
"Локомотив" (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Крыховяк, Эдер (Ант.Миранчук, 46).
Предупреждения: Сердар, 27. Денисов, 45+1. Голлер, 45+2. Хеведес, 65. Фарфан, 80. Стамбули, 87.
Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас, Пападопулос, Папапетру (все - Греция).
11 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". 48883 зрителя.
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