"Локомотив" проиграл "Шальке" и остался без еврокубковой весны

11 декабря. Гельзенкирхен. "Шальке" - "Локомотив" - 1:0. Российская команда не смогла занять третье место и выйти в плей-офф Лиги Европы. Фото AFP

"Локомотив" в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов проиграл "Шальке" (0:1). Единственный гол в добавленное время забил Алессандро Шепф.

Команда Юрия Семина заняла четвертое место в группе D и не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

6-й тур

Группа D

"Шальке" (Германия) – "Локомотив" (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Шепф, 90+1.

"Шальке" (Германия): Ферманн, Голлер (Харит, 59), Налду, Настасич, Мендиль (Рахман Баба, 16), Шепф, Стамбули, Сердар, Маскарель, Тойхерт (Кутуджу, 72), Коноплянка.

"Локомотив" (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Крыховяк, Эдер (Ант.Миранчук, 46).

Предупреждения: Сердар, 27. Денисов, 45+1. Голлер, 45+2. Хеведес, 65. Фарфан, 80. Стамбули, 87.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас, Пападопулос, Папапетру (все - Греция).

11 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". 48883 зрителя.

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы