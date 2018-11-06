"Локомотив" проиграл "Порту" в юношеской лиге УЕФА

"Локомотив" уступил "Порту" в матче группового этапа юношеской лиги УЕФА (1:2). Победный гол в составе португальского клуба забил нападающий Жоан Мариу.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа D
"Порту - мол." - "Локомотив - мол." - 2:1 (0:0)
Голы: Фаустину, 49 (1:0). Жоан Мариу, 61 (2:0). Лапшов, 90 (2:1).
Нереализованный пенальти: Сулейманов, 10 (вратарь)
"Локомотив - мол.": Ботнарь, Лапшов, Поярков, Магкеев, Гюрджан (Шарков, 58), Карапузов, Черный, Петров, Титков (Куль, 80), Цаллагов (Иосифов, 56), Сулейманов.
Предупреждения: Лапшов, 28. Поярков, 87. Сулейманов, 90+1.
Судья: Хеннесси (Ирландия).
06 ноября. Вила-Нова-де-Гайя. Стадион "Centro de Treinos e Formacao Desportiva".
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