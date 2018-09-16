"Локомотив" прилетел в Стамбул на игру против "Галатасарая" без Рыбуса

"Локомотив" прилетел в Стамбул, где 18 сентября сыграет против "Галатасарая" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники прилетели в Турции в следующем составе:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Ал.Миранчук

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов

Смолов прилетел в Стамбул вместе с командой, но против "Галатасарая" не сыграет из-за дисквалификации. Мачей Рыбус пропустит предстоящую встречу из-за травмы.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)