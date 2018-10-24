"Локомотив" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов

"Локомотив" на своем поле в матче Лиги чемпионов уступил "Порту" (1:3). Для железнодорожников это третье поражение подряд в этом розыгрыше турнира.

У москвичей, которые последними из всех участников группового турнира забили гол, отличился Антон Миранчук. В начале встречи при счете 0:0 Мануэл Фернандеш не забил пенальти, а после замены не пожал руку главному тренеры команды Юрию Семину. При счете 1:3 ошиблась бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом, отменив гол Эдера. На 76-й минуте матча прямую красную карточку получил Соломон Кверквелия.

Игра 4-го тура "Порту" – "Локомотив" пройдет 6 ноября.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа D

"Локомотив" (Россия) – "Порту" (Португалия) – 1:3 (1:2)

Голы: Марега, 26 - с пенальти (0:1). Эррера, 35 (0:2). Ант.Миранчук, 38 (1:2). Корона, 47 (1:3).

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 (вратарь).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Ал.Миранчук, Денисов, Баринов, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Ант.Миранчук, Эдер (Лысов, 81).

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Эдер Милитан, Фелипе, Теллес, Оливер (Базур, 83), Данилу Перейра, Эррера, Корона (Перейра, 69), Марега, Брахими (Адриан, 82).

Предупреждения: Эдер, 25. Оливер, 28. Баринов, 50. Корона, 59. Игнатьев, 84.

Удаление: Кверквелия, 76.

Судьи: Мэдден. Коннор, Малванни, Мюр (все - Шотландия), Битон (Израиль).

24 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 16034 зрителя.

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