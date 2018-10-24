"Локомотив" – "Порту": шотландский арбитр смелее Лапочкина

На 76-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов "Локомотив" – "Порту" верное решение принял арбитр Бобби Мэдден, удалив Кверквелию. Защитник железнодорожников сбил соперника, убегавшего один на один с вратарем, и лишил его явной возможности забить гол. По правилам игры такой фол наказывается красной карточкой.

Любопытно, что в матче 11-го тура "Локомотив" – "Ростов" на той же минуте Кверквелия совершил схожий фол, но получил только предупреждение. Судья Сергей Лапочкин не стал удалять его с поля. (Александр БОБРОВ)