"Локомотив" – "Порту": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – в 22.00

В среду, 24 октября, "Локомотив" и "Порту" сыграют в Москве в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "РЖД Арена" в российской столице начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Порту".

После двух туров "Локомотив" занимает последнее, четвертое место в группе D – 0 очков после поражений от "Галатасарая" (0:3 в гостях) и "Шальке" (0:1 дома). "Порту" и "Шальке" делят первое место – по 4 очка, клуб из Португалии сыграл вничью с немецкой командой (1:1 в гостях) и победил "Галатасарай" (1:0 на своем поле).

"Локомотив" – "Порту": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр