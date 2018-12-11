"Локомотив" поддержало в выездной игре с "Шальке" рекордное число фанатов

"Локомотив" установил рекорд посещаемости выездного матча команды в еврокубках, сообщает пресс-служба железнодорожников. Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" (0:1) посетило более тысячи фанатов.

"Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд.

Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо!" - говорится в сообщении "Локо".