"Локомотив" поддержало в выездной игре с "Шальке" рекордное число фанатов

"Локомотив" установил рекорд посещаемости выездного матча команды в еврокубках, сообщает пресс-служба железнодорожников. Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" (0:1) посетило более тысячи фанатов.
"Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд.
Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо!" - говорится в сообщении "Локо".
Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, ещё несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.
Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо! #ЖелезноВместе pic.twitter.com/I8tjdLPTJv
Загрузка...