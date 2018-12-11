23:12 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" поддержало в выездной игре с "Шальке" рекордное число фанатов

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"Локомотив" установил рекорд посещаемости выездного матча команды в еврокубках, сообщает пресс-служба железнодорожников. Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" (0:1) посетило более тысячи фанатов.

"Около тысячи человек сегодня было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд.
Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо!" - говорится в сообщении "Локо".

Шальке-04 - Локомотив

 

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