20:32 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" освистали на стадионе в Стамбуле

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"Локомотив" прибыл на стадион "Али Сами Ен", являющийся домашней ареной "Галатасарая". Болельщики стамбульского клуба освистали игроков железнодорожников.

Встретили не аплодисментами, - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Галатасараем", "Порту" и "Шальке".

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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