"Локомотив" освистали на стадионе в Стамбуле

"Локомотив" прибыл на стадион "Али Сами Ен", являющийся домашней ареной "Галатасарая". Болельщики стамбульского клуба освистали игроков железнодорожников.
- Встретили не аплодисментами, - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.
Встретили не аплодисментами 😏 #UCL #GSvLMFC pic.twitter.com/rh32CO70Fv– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2018 г.
"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Галатасараем", "Порту" и "Шальке".
"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)