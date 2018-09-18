"Локомотив" освистали на стадионе в Стамбуле

"Локомотив" прибыл на стадион "Али Сами Ен", являющийся домашней ареной "Галатасарая". Болельщики стамбульского клуба освистали игроков железнодорожников.

- Встретили не аплодисментами, - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Галатасараем", "Порту" и "Шальке".

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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