"Локомотив" огласил заявку на Лигу чемпионов

"Локомотив" огласил заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. В списке А - 23 игрока, в списке Б - семеро футболистов. В группе "Локо" сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

вратари: Гилерме, Коченков, Медведев;

защитники: Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хеведес, Ротенберг, Рыбус, Лысов*;

полузащитники: Игорь Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Вульфов*, Тугарев*, Куликов*, Дорофеев*, Рыбчинский*, Галанин*;

нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

* список Б