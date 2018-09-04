"Локомотив" огласил заявку на Лигу чемпионов

"Локомотив" огласил заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. В списке А - 23 игрока, в списке Б - семеро футболистов. В группе "Локо" сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".
вратари: Гилерме, Коченков, Медведев;
защитники: Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хеведес, Ротенберг, Рыбус, Лысов*;
полузащитники: Игорь Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Вульфов*, Тугарев*, Куликов*, Дорофеев*, Рыбчинский*, Галанин*;
нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
* список Б
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/clubs/club=53065/index.html