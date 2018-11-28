"Локомотив" обыграл "Галатасарай". Это первая победа в Лиге чемпионов

"Локомотив" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2018/19. В среду на своем стадионе в Черкизове команда Юрия Семина переиграла "Галатасарай" со счетом 2:0.

Первый гол "Локо" провел после удара Гжегожа Крыховяка и срезки в свои ворота полузащитника Райана Донка. Второй гол забил Владислав Игнатьев. Полузащитник сборной России отличился впервые с марта 2017 года, когда он огорчил свою бывшую команду – "Краснодар".

"Локомотив" набрал первые очки в Лиге чемпионов (3 против 4 у стамбульцев) и сохранил шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы. В заключительном туре 11 декабря "Локомотив" сыграет на выезде с "Шальке", а "Галатасарай" примет "Порту".

Железнодорожникам нужно будет выиграть и ждать, что турецкий клуб не победит. При равенстве очков преимущество будет у "Галатасарая" по личным встречам - 3:0 в Стамбуле и 0:2 в Москве.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа D

"Локомотив" (Россия) – "Галатасарай" (Турция) – 2:0 (1:0)

Голы: Донк, 43 - в свои ворота (1:0). Игнатьев, 54 (2:0).

"Локомотив" Москва: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Ротенберг, 90), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 77), Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 88).

"Галатасарай" Стамбул: Муслера, Линнес (Мариану, 88), Сердар Азиз, Озан Кабак, Нагатомо, Н`Диай (Сельчук Инан, 68), Донк, Фернанду Режес (Фегули, 59), Оньекуру, Дердийок, Мендеш Родригеш.

Предупреждения: Сердар Азиз, 34. Чорлука, 67. Фарфан, 74.

Судьи: Матеу Лаос. Диас Перес, Себриан Девис, Эрнандес Эрнандес, Эстрада Фернандес (все - Испания).

28 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 14 037 зрителей.

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