23:19 2 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" - о завтрашнем матче: "Звезды сойдутся в Черкизове"

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"Локомотив" с нетерпением ожидает матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке", который состоится завтра на стадионе "РЖД Арена".

Когда зажгутся софиты, ты не сможешь думать ни о чем другом. Это игра, которую мы ждали более 14 лет. Это музыка, от которой захватывает дух. Звезды сошлись! Главный турнир Европы вернулся в Черкизово, - написано в официальном Твиттере красно-зеленых.

 

Локомотив - Шальке-04

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