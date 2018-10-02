"Локомотив" - о завтрашнем матче: "Звезды сойдутся в Черкизове"

"Локомотив" с нетерпением ожидает матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке", который состоится завтра на стадионе "РЖД Арена".

- Когда зажгутся софиты, ты не сможешь думать ни о чем другом. Это игра, которую мы ждали более 14 лет. Это музыка, от которой захватывает дух. Звезды сошлись! Главный турнир Европы вернулся в Черкизово, - написано в официальном Твиттере красно-зеленых.

Когда зажгутся софиты, ты не сможешь думать ни о чём другом.

Это игра, которую мы ждали более 14 лет.

Это музыка, от которой захватывает дух. Звёзды сошлись!

Главный турнир Европы вернулся в Черкизово.



Последние билеты 👉🏼 https://t.co/Kn9hd8UXQu#LMFCS04 #ЛокоШальке #UCL pic.twitter.com/94lB0UwBmY – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 октября 2018 г.

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