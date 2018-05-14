"Локомотив" не сыграет в группе с "Барсой", "Баварией", "МанСити", "Ювентусом", "ПСЖ" и "Шахтером"

Чемпион России "Локомотив", попавший напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов-2018/19, точно не окажется в одной группе с чемпионами Испании, Германии, Англии, Италии, Франции. Все шесть клубов ("Локомотив", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "ПСЖ") войдут в число "маток", которых 30 августа при жеребьевке в Монако отправят в первую корзину. Компанию им также составит победитель финального матча Лиги чемпионов-2017/18 "Реал" - "Ливерпуль", который пройдет в Киеве 26 мая. Кроме того, "маткой" будет победитель Лиги Европы ("Атлетико" или "Марсель").

Железнодорожники также избегут встречи с чемпионом Украины "Шахтером" - УЕФА продолжит разводить российские и украинские команды по разным группам и парам.

Помимо "Локомотива", "Барселоны", "Баварии", "Манчестер Сити", "Ювентуса", "ПСЖ" и "Шахтера" в Лигу чемпионов уже попали ЦСКА, "Атлетико", "Реал", "Валенсия", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Наполи", "Рома", "Порту" и "Брюгге". (Александр БОБРОВ)