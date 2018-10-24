"Локомотив" может опоздать на матч с "Порту"

По информации "СЭ", "Локомотив" может опоздать на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту". Из-за пробок в Москве команда добирается на игру на электричке МЦК. Cейчас команда на станции "Автозаводская", время в пути до станции "Локомотив" – 26 минут.

В данный момент пробки на московских дорогах составляют 7 баллов, согласно данным сервиса "Яндес. Пробки".

В 21.06 "Локомотив" в Твиттере написал: "Все нормально, будем вовремя!".

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