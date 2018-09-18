"Локомотив" крупно проиграл "Галатасараю"

"Локомотив" в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов проиграл "Галатасараю" (0:3).

Голами у турецкой команды отметились Мендеш Родригеш и Эрен Дердийок. Хозяева доигрывали встречи вдесятером после удаления Баду Н`Диая. Уже в добавленное время Сельчук Инан с пенальти установил окончательный счет.

В составе железнодорожников дебютировал защитник Бенедикт Хеведес.

Во 2-м туре, 3 октября, "Локомотив" примет "Шальке", а "Галатасарай" в гостях сыграет с "Порту".

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

"Галатасарай" (Турция) – "Локомотив" (Россия) – 3:0 (1:0)

Голы: Мендеш Родригеш, 9 (1:0). Дердийок, 67 (2:0). Сельчук Инан, 90+4 - с пенальти (3:0).

"Галатасарай" (Турция): Муслера, Линнес, Сердар Азиз, Донк, Нагатомо, Фернанду Режес, Беланда (Майкон, 73), Н`Диай, Эмре Акбаба, Дердийок (Оньекуру, 82), Мендеш Родригеш (Сельчук Инан, 90+1).

"Локомотив" (Россия): Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 86), Идову, Фарфан.

Предупреждения: Чорлука, 23. Н`Диай, 42. Идову, 60. Фернанду Режес, 72. Денисов, 88. Гильерме, 90+3.

Удаление: Н`Диай, 87.

Судьи: Рокки, Мели, Тонолини, Банти, Иррати (все - Италия).

18 сентября. Стамбул. Стадион "Тюрк Телеком".

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