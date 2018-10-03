"Локомотив" и "Шальке" сыграли вничью в молодежной Лиге чемпионов

"Локомотив" и "Шальке" сыграли вничью в матче группового турнира молодежной Лиги чемпионов - 0:0. В первом туре турнира для футболистов не старше 19 лет железнодорожники одолели "Галатасарай" (1:0). Еще одним их соперником в группе является "Порту".

Молодежная Лига чемпионов УЕФА

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия) - 0:0

"Локомотив": Ботнарь, Лапшов, Магкеев, Логинов, Гюрджан, Карапузов (Сухарев, 90+4), Миронов, Черный, Куль (Климов, 76), Титков (Петров, 59), Цаллагов.

Предупреждения: Титков, 9. Цаллагов, 48. Гюрджан, 53. Миронов, 74.

Удаление: Цаллагов, 66.

Судья: Румшас (Литва).

3 октября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".