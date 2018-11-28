"Локомотив" – "Галатасарай": Смолов и Фарфан начнут матч с первых минут

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая". Нападающие Федор Смолов и Джефферсон Фарфан начнут игру с первых минут.

Стартовый состав: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Эдер, Хеведес.

"Локомотив" с нулем очков занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов после четырех туров. "Галатасарай" располагается на третьей строчке с четырьмя баллами в активе.