19:48 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" – "Галатасарай": Смолов и Фарфан начнут матч с первых минут

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"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая". Нападающие Федор Смолов и Джефферсон Фарфан начнут игру с первых минут.

Стартовый состав: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Крыховяк,  Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Эдер, Хеведес.

"Локомотив" с нулем очков занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов после четырех туров. "Галатасарай" располагается на третьей строчке с четырьмя баллами в активе.

 

Локомотив - Галатасарай

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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