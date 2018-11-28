"Локомотив" – "Галатасарай". Прогноз-вера Игнатьева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов "Локомотив" – "Галатасарай". Встреча состоится сегодня в Москве (20.55). Железнодорожники пока не набрали ни одного очка и уже лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Если москвичи не победят стамбульцев, то прекратят борьбу и за путевку в 1/16 финала Лиги Европы, досрочно заняв последнее место в группе, где помимо них и турок также выступают немецкий "Шальке" и португальский "Порту".

– Я верю в "Локомотив". Ни разу в этом розыгрыше Лиги чемпионов команда не выглядела безнадежно, – считает Игнатьев. – Причина, по которой клуб не смог пока набрать ни одного очка, скорее кроется в индивидуальных ошибках футболистов в обороне. "Галатасарай" ничем не лучше железнодорожников, а преимущество москвичей в том, что встреча пройдет на их домашней арене. К тому же, турки – прямые конкуренты в борьбе за выход в 1/16 финала Лиги Европы, однозначно надо одерживать победу. Уверен, "Локо" захочет хлопнуть дверью и наконец доказать, что не зря оказался среди участников турнира.

– Так каков ваш прогноз?

– Думаю, "Локомотив" победит. Убежден, что матч сложится непросто. В играх, от которых многое зависит, редко побеждают с крупным счетом, поэтому ставлю на успех команды Семина с минимальным преимуществом. (Иван Торопцев)