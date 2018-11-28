"Локомотив" – "Галатасарай". Прогноз-оптимизм Баринова

Народный артист России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов, в котором железнодорожники сегодня примут "Галатасарай" (20.55 по Москве). Красно-зеленые пока не набрали ни одного очка и уже лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

Если команда Юрия Семина не победит стамбульцев, то прекратит борьбу и за путевку в 1/16 финала Лиги Европы, досрочно заняв последнее место в группе, где помимо нее и турок также выступают немецкий "Шальке" и португальский "Порту".

– "Локо" способен прервать серию неудач, – убежден Баринов. – В трех играх Лиги чемпионов из четырех команда смотрелась очень неплохо. Вопрос в том, сумеет ли она реализовать свой потенциал – пока с этим проблемы. К тому же любой матч в Европе отлично мотивирует, ведь даже если ты уже не борешься за плей-офф, на кону стоят большие призовые. (Арман Мкртчян)

Матч 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 28 ноября, в Москве и начнется в 20.55. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай".

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