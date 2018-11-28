"Локомотив" - "Галатасарай": Крыховяк открыл счет в игре

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк открыл счет в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая". 28-летний польский хавбек забил гол на 43-й минуте встречи.

Защитник Владислав Игнатьев справа включил дальше по бровке Джефферсона Фарфана, Фарфан в касание выкатил мяч на 11 метров. Там стоял поляк и пробил несильно низом. Рикошет от ноги защитника турецкого клуба, мяч улетел точно в левый угол, вратарь Фернандо Муслера такого не ожидал!

Матч "Локомотив" - "Галатасарай" пройдет в Москве и начнется в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.