"Локомотив" дома проиграл "Шальке"

"Локомотив" проиграл "Шальке" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов - 0:1. Гол на 88-й минуте забил полузащитник Уэстон Маккенни. Позднее свою игру в группе D проведут "Галатасарай" и "Порту".

"Локомотив" с нулем очков занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче железнодорожники 24 октября дома встретятся с "Порту".

Ранее сообщалось, что до аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не хватило шести тысяч болельщиков.

Лига чемпионов

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Маккенни, 88.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Баринов, Крыховяк, Ант.Миранчук (Денисов, 72), Фернандеш, Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налду, Калиджури, Руди (Бенталеб, 55), Маскарель (Сердар, 46), Ут, Коноплянка, Мендиль, Эмболо (Бургшталлер, 72).

Предупреждения: Маскарель, 18. Хеведес, 19. Кверквелия, 43. Игнатьев, 45+1. Маккенни, 52.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн, Аткинсон, Аттуэлл (все - Англия).

03 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".