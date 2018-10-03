"Локо" проиграл два матча. Выходили ли в такой ситуации из группы?

В восьмой раз российский клуб начал групповой турнир Лиги чемпионов с двух поражений. Никому после такого старта не удалось выйти в 1/8 финала, а до третьего места, дающего ныне путевку в Лигу Европы, дважды удавалось добраться "Зениту" и однажды "Спартаку".
При этом "Локо", как ЦСКА-1992/93 и "Спартак"-2002/03, не смог забить в двух стартовых турах. Красно-белые в том розыгрыше набрали всего два очка, а красно-синие – ни одного. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда российские клубы начинали групповой турнир ЛЧ с двух поражений.
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
1-й матч
|
2-й матч
|
Итоговый результат
|
Место
|
1992/93
|
ЦСКА
|
Геннадий КОСТЫЛЕВ
|
Брюгге (г) – 0:1
|
Рейнджерс (н) – 0:1
|
2 очка
|
4-е
|
1994/95
|
Спартак
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Динамо К (г) – 2:3
|
ПСЖ (д) – 1:2
|
5 очков
|
3-е
|
2002/03
|
Спартак
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Базель (г) – 0:2
|
Валенсия (д) – 0:3
|
0 очков
|
4-е
|
2008/09
|
Зенит
|
Дик АДВОКАТ
|
Ювентус (г) – 0:1
|
Реал (д) – 1:2
|
5 очков
|
3-е
|
2012/13
|
Спартак
|
Валерий КАРПИН
|
Барселона (г) – 2:3
|
Селтик (д) – 2:3
|
3 очка
|
4-е
|
2012/13
|
Зенит
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ
|
Малага (г) – 0:3
|
Милан (д) – 2:3
|
7 очков
|
3-е
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Рома (г) – 1:5
|
Бавария (д) – 0:1
|
5 очков
|
4-е
|
2018/19
|
Локомотив
|
Юрий СЕМИН
|
Галатасарай (г) – 0:3
|
Шальке (д) – 0:1
|
?
|
?