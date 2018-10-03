"Локо" проиграл два матча. Выходили ли в такой ситуации из группы?

В восьмой раз российский клуб начал групповой турнир Лиги чемпионов с двух поражений. Никому после такого старта не удалось выйти в 1/8 финала, а до третьего места, дающего ныне путевку в Лигу Европы, дважды удавалось добраться "Зениту" и однажды "Спартаку".

При этом "Локо", как ЦСКА-1992/93 и "Спартак"-2002/03, не смог забить в двух стартовых турах. Красно-белые в том розыгрыше набрали всего два очка, а красно-синие – ни одного. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российские клубы начинали групповой турнир ЛЧ с двух поражений.