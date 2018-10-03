22:45 3 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Локо" проиграл два матча. Выходили ли в такой ситуации из группы?

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В восьмой раз российский клуб начал групповой турнир Лиги чемпионов с двух поражений. Никому после такого старта не удалось выйти в 1/8 финала, а до третьего места, дающего ныне путевку в Лигу Европы, дважды удавалось добраться "Зениту" и однажды "Спартаку".

При этом "Локо", как ЦСКА-1992/93 и "Спартак"-2002/03, не смог забить в двух стартовых турах. Красно-белые в том розыгрыше набрали всего два очка, а красно-синие – ни одного. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российские клубы начинали групповой турнир ЛЧ с двух поражений.

Сезон

Клуб

Тренер

1-й матч

2-й матч

Итоговый результат

Место

1992/93

ЦСКА

Геннадий КОСТЫЛЕВ

Брюгге (г) – 0:1

Рейнджерс (н) – 0:1

2 очка

4-е

1994/95

Спартак

Олег РОМАНЦЕВ

Динамо К (г) – 2:3

ПСЖ (д) – 1:2

5 очков

3-е

2002/03

Спартак

Олег РОМАНЦЕВ

Базель (г) – 0:2

Валенсия (д) – 0:3

0 очков

4-е

2008/09

Зенит

Дик АДВОКАТ

Ювентус (г) – 0:1

Реал (д) – 1:2

5 очков

3-е

2012/13

Спартак

Валерий КАРПИН

Барселона (г) – 2:3

Селтик (д) – 2:3

3 очка

4-е

2012/13

Зенит

Лучано СПАЛЛЕТТИ

Малага (г) – 0:3

Милан (д) – 2:3

7 очков

3-е

2014/15

ЦСКА

Леонид СЛУЦКИЙ

Рома (г) – 1:5

Бавария (д) – 0:1

5 очков

4-е

2018/19

Локомотив

Юрий СЕМИН

Галатасарай (г) – 0:3

Шальке (д) – 0:1

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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