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17:56 | Футбол — Лига чемпионов

Ливерпульский блогер назвал "Спартак" мусором

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Блогер Роб Гутманн выразил уверенность, что "Ливерпулю" не стоит сильно беспокоиться по поводу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". По его словам, красно-белые демонстрируют слабую игру в нынешнем сезоне после завоевания чемпионства.

Статья на портале The Anfield Wrap о "Спартаке" называется: ""Спартак" - это мусор".

"Став чемпионами России после 16-летнего перерыва, москвичи отпраздновали свое возвращение на вершину превращением в желе. Они не столько защищают свою корону, сколько закладывают ее, чтобы заплатить за празднование чемпионства. В настоящее время они идут на седьмом месте после 11 игр. В 13 очках от "Зенита".

Они грозятся вырывать деревья, но если "красные" посмотрят в турнирную таблицу, то вряд ли будут сильно напуганы", - говорится, в частности, в статье.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ole72

Перепутал ,,Спартак,, с ,,Динамо,,

18:49

mak3

drony4, интересно это чему завидовать? Нет уж, Вы, пожалуйста, сами как-нибудь, без нас! Желаю Спартаку, как российскому клубу удачи, и вместе с тем буду крайне удивлен если Спартак с Ливером хотя бы в ничью сыграет.

18:23

V0VaN

возможно, только он другое слово использовал для обозначения мусора)) WORD is that Spartak Moscow are a bit rubbish.

18:16

drony4

завидуйте, жители псевдокультурной псевдостолицы!

18:13

spetrov

Да, похоже в этом логика.

18:05

Millwall82

ну просто Spam очень легко рифмуется со словом Scum, spam-scum. Забавно.

18:02