Ливерпульский блогер назвал "Спартак" мусором

Блогер Роб Гутманн выразил уверенность, что "Ливерпулю" не стоит сильно беспокоиться по поводу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". По его словам, красно-белые демонстрируют слабую игру в нынешнем сезоне после завоевания чемпионства.
Статья на портале The Anfield Wrap о "Спартаке" называется: ""Спартак" - это мусор".
"Став чемпионами России после 16-летнего перерыва, москвичи отпраздновали свое возвращение на вершину превращением в желе. Они не столько защищают свою корону, сколько закладывают ее, чтобы заплатить за празднование чемпионства. В настоящее время они идут на седьмом месте после 11 игр. В 13 очках от "Зенита".
Они грозятся вырывать деревья, но если "красные" посмотрят в турнирную таблицу, то вряд ли будут сильно напуганы", - говорится, в частности, в статье.
Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ole72
Перепутал ,,Спартак,, с ,,Динамо,,
18:49
mak3
drony4, интересно это чему завидовать? Нет уж, Вы, пожалуйста, сами как-нибудь, без нас! Желаю Спартаку, как российскому клубу удачи, и вместе с тем буду крайне удивлен если Спартак с Ливером хотя бы в ничью сыграет.
18:23
V0VaN
возможно, только он другое слово использовал для обозначения мусора)) WORD is that Spartak Moscow are a bit rubbish.
18:16
drony4
завидуйте, жители псевдокультурной псевдостолицы!
18:13
spetrov
Да, похоже в этом логика.
18:05
Millwall82
ну просто Spam очень легко рифмуется со словом Scum, spam-scum. Забавно.
18:02