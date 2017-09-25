Ливерпульский блогер назвал "Спартак" мусором

Блогер Роб Гутманн выразил уверенность, что "Ливерпулю" не стоит сильно беспокоиться по поводу матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". По его словам, красно-белые демонстрируют слабую игру в нынешнем сезоне после завоевания чемпионства.

Статья на портале The Anfield Wrap о "Спартаке" называется: ""Спартак" - это мусор".

"Став чемпионами России после 16-летнего перерыва, москвичи отпраздновали свое возвращение на вершину превращением в желе. Они не столько защищают свою корону, сколько закладывают ее, чтобы заплатить за празднование чемпионства. В настоящее время они идут на седьмом месте после 11 игр. В 13 очках от "Зенита".

Они грозятся вырывать деревья, но если "красные" посмотрят в турнирную таблицу, то вряд ли будут сильно напуганы", - говорится, в частности, в статье.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.