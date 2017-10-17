"Ливерпуль" забил в Мариборе семь безответных голов

"Ливерпуль" разгромил "Марибор" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 7:0. По дублю оформили Роберту Фирмину и Мохамед Салах. Еще три мяча на счету Филиппе Коутинью, Алекса Окслейда-Чемберлена и Трента Александра-Арнольда.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа E
"Марибор" (Словения) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:7 (0:4)
Голы: Роберту Фирмину, 4 (0:1). Филиппе Коутинью, 13 (0:2). Салах, 19 (0:3). Салах. 40 (0:4). Роберту Фирмину, 54 (0:5). Окслейд-Чемберлен, 86 (0:6). Александр-Арнольд, 90 (0:7).
"Марибор": Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Каба, Бохар (Мешанович, 81), Врховец, Ахмеди (Хотич, 58), Таварес, Крамарич (Пихлер, 58).
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Морено, Александр-Арнольд, Милнер, Вайналдум (Соланке, 76), Филиппе Коутинью, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Старридж, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 57).
Предупреждения: Милец, 45. Врховец, 80. Хотич, 89.
Судья: КОШШОИ (Венгрия).
Трансляция матча "Марибор" - "Ливерпуль" //
Турнирная таблица - здесь
Jean4
Эээхх, этих двух потерянных очков в первом туре теперь может не хватить в итоге.
23:58