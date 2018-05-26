"Ливерпуль" за победу в финале Лиги чемпионов заработает меньше, чем победитель плей-офф чемпион-лиги

Клубы чемпион-лиги "Астон Вилла" и "Фулхэм" имеют шанс заработать больше, чем "Ливерпуль" в случае победы в Лиге чемпионов. Как сообщает Daily Mail, "красные" за победу в турнире заработают 76,5 миллиона фунтов стерлингов, а если проиграют в финале "Реалу", то получат 73,4 миллиона фунтов.

В то же время победитель финала плей-офф чемпион-лиги заработает почти на 100 миллионов больше – 167,9 миллиона фунтов. Такие деньги им принесет участие в премьер-лиге в следующем сезоне.

Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский", начало – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".