13:05 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль", я свободен!" Джереми Кларксон - о своем фото в воротах

Джереми КЛАРКСОН. Фото REUTERS
Джереми КЛАРКСОН. Фото REUTERS

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон в Инстаграме предложил "Ливерпулю" свои услуги в качестве вратаря. Таким образом журналист отреагировал на игру голкипера "красных" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:3) - немецкий вратарь допустил грубые ошибки в эпизодах с первым и третьим пропущенными мячами.

"Дорогой "Ливерпуль", я свободен", - подписал Кларксон фотографию, на которой он выступил в роли вратаря.

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Реал - Ливерпуль

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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