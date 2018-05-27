"Ливерпуль", я свободен!" Джереми Кларксон - о своем фото в воротах

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон в Инстаграме предложил "Ливерпулю" свои услуги в качестве вратаря. Таким образом журналист отреагировал на игру голкипера "красных" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:3) - немецкий вратарь допустил грубые ошибки в эпизодах с первым и третьим пропущенными мячами.

"Дорогой "Ливерпуль", я свободен", - подписал Кларксон фотографию, на которой он выступил в роли вратаря.

Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 26 Май 2018 в 2:31 PDT

"Я проиграл Лигу чемпионов для "Ливерпуля". Кто такой Лорис Кариус //

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Сначала Ульрайх, теперь Кариус. Немецкие вратари – главные помощники "Реала"