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16:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" вылетит на матч со "Спартаком" 25 сентября после предыгровой тренировки


"Ливерпуль" проведет предыгровую тренировку на базе команды в Англии, после чего вылетит на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. Отмечается, что начало занятия "красных" запланировано на 11.30 по московскому времени.

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://www.spartak.com/news/2017-09-24-informatsiya_dlya_zhurnalistov/

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