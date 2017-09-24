"Ливерпуль" вылетит на матч со "Спартаком" 25 сентября после предыгровой тренировки

"Ливерпуль" проведет предыгровую тренировку на базе команды в Англии, после чего вылетит на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. Отмечается, что начало занятия "красных" запланировано на 11.30 по московскому времени.

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.