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15:10 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" вылетает в Москву на матч со "Спартаком". Видео


"Ливерпуль" опубликовал видео, на котором игроки команды садятся на самолет рейсом в Москву, где завтра "красным" предстоит сыграть со "Спартаком" в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Ранее стала известная заявка английской команды на предстоящую встречу

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.​

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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