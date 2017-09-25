"Ливерпуль" вылетает в Москву на матч со "Спартаком". Видео

"Ливерпуль" опубликовал видео, на котором игроки команды садятся на самолет рейсом в Москву, где завтра "красным" предстоит сыграть со "Спартаком" в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Ранее стала известная заявка английской команды на предстоящую встречу.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.​