"Ливерпуль": "Вернулись в Лигу чемпионов. Мы выигрывали ее пять раз"

"Ливерпуль" в своем Твиттере напомнил болельщикам о возвращении команды в Лигу чемпионов. Мерсисайдцы возвращаются в главный еврокубковый турнир спустя два года.

В последнем на данный момент розыгрыше Лиги чемпионов "Ливерпуль" занял третье место в групповом турнире, после чего попал в плей-офф Лиги Европы, где завершил выступление на стадии 1/16 финала, проиграв "Бешикташу".

- Красные вернулись в Лигу чемпионов. Мы выигрывали ее пять раз, - говорится в сообщении английского клуба.

Первым соперником "Ливерпуля" по групповому турниру Лиги чемпионов станет "Севилья", Матч состоится 13 сентября. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Также мерсисайдцы сыграют со "Спартаком" (26 сентября - в Москве; 6 декабря - в Ливерпуле) и "Марибором".