"Ливерпуль" - соперник "Спартака" в группе Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Ливерпуль" попал в группу Е, где будет играть московский "Спартак" и "Севилья".
Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.
В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Ливерпуль" попал в группу Е, где будет играть московский "Спартак" и "Севилья".
Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.
Palma_Moha!
Ливерпуль плохой жребий
19:42
Mad Butcher
Покатит
19:40