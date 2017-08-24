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19:39 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" - соперник "Спартака" в группе Лиги чемпионов

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Ливерпуль" попал в группу Е, где будет играть московский "Спартак" и "Севилья".

Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Palma_Moha!

Ливерпуль плохой жребий

19:42

Mad Butcher

Покатит

19:40