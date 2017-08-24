"Ливерпуль" - соперник "Спартака" в группе Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако "Ливерпуль" попал в группу Е, где будет играть московский "Спартак" и "Севилья".

Другие потенциальные соперники красно-белых и расклад жеребьевки - здесь. Онлайн церемонии - здесь.

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