"Ливерпуль" - самая забивающая команда Лиги чемпионов

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0). Таким образом, английский клуб вышел на первую строчку по средней результативности в турнире, учитывая групповую стадию.

По данным InStat, "красные" забивают в среднем за игру по 4 гола. На втором месте идет "ПСЖ" – 3,4, а замыкает тройку лучших "Реал"​ – 2,9.