04:15 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" - самая забивающая команда Лиги чемпионов

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"Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0). Таким образом, английский клуб вышел на первую строчку по средней результативности в турнире, учитывая групповую стадию.

По данным InStat, "красные" забивают в среднем за игру по 4 гола. На втором месте идет "ПСЖ" – 3,4, а замыкает тройку лучших "Реал"​ – 2,9.

Порту - Ливерпуль
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Трижды разбанен)

магарыч мясным должны поставить)))

10:06

Патриот Сибири

Средняя результативность ничего не понимает в футболе. Месси с Барселоной все равно забивают больше всех.

09:36

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