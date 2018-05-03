"Ливерпуль" - "Реал": 3-2 в пользу "красных"

"Ливерпуль" и "Реал", которые сыграют в финале Лиги чемпионов-2017/18, ранее встречались пять раз. В трех поединках, включая финал Кубка европейских чемпионов-1980/1981, победу одержал английский клуб. Еще два матча остались за мадридцами.

Сезон Турнир Стадия Дата Город Матч 1980/81 КЕЧ Финал 27.05.1981 Париж "Ливерпуль" – "Реал" – 1:0 2008/09 ЛЧ 1/8 25.02.2009 Мадрид "Реал" – "Ливерпуль" – 0:1 2008/09 ЛЧ 1/8 10.03.2009 Ливерпуль "Ливерпуль" – "Реал" – 4:0 2014/15 ЛЧ Гр 22.10.2014 Ливерпуль "Ливерпуль" – "Реал" – 0:3 2014/15 ЛЧ Гр 04.11.2014 Мадрид "Реал" – "Ливерпуль" – 1:0