"Ливерпуль" - "Реал": 3-2 в пользу "красных"

"Ливерпуль" и "Реал", которые сыграют в финале Лиги чемпионов-2017/18, ранее встречались пять раз. В трех поединках, включая финал Кубка европейских чемпионов-1980/1981, победу одержал английский клуб. Еще два матча остались за мадридцами.
|Сезон
|Турнир
|Стадия
|Дата
|Город
|Матч
|1980/81
|КЕЧ
|Финал
|27.05.1981
|Париж
|"Ливерпуль" – "Реал" – 1:0
|2008/09
|ЛЧ
|1/8
|25.02.2009
|Мадрид
|"Реал" – "Ливерпуль" – 0:1
|2008/09
|ЛЧ
|1/8
|10.03.2009
|Ливерпуль
|"Ливерпуль" – "Реал" – 4:0
|2014/15
|ЛЧ
|Гр
|22.10.2014
|Ливерпуль
|"Ливерпуль" – "Реал" – 0:3
|2014/15
|ЛЧ
|Гр
|04.11.2014
|Мадрид
|"Реал" – "Ливерпуль" – 1:0