Прогноз "Фонбет": "Ливерпуль" – фаворит матча с "ПСЖ"

18 сентября "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в матче выиграет "Ливерпуль". На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.20, на победу "ПСЖ" – с коэффициентом 3.00, на ничью – с коэффициентом 3.70. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 62% выбрали "Ливерпуль", 29% – "ПСЖ" и 9% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.15. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 3,5 поставили 67% игроков, на тотал меньше 3,5 – 33%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 37% игроков поставили на победу "Ливерпуля", 20% – на голы обеих команд, 18% – на победу "ПСЖ". 14% клиентов "Фонбет" сделали ставку на то, что мерсисайдцы не проиграют, 11% игроков выбрали тотал больше 2,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на индивидуальный тотал "Ливерпуля" больше 1,5. В среднем на матч "Ливерпуля" и "ПСЖ" ставят 597 рублей.

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