"Ливерпуль" проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем" станет для гостей 100-м за все время участия в турнире. В предыдущих 99 матчах "красные" одержали 47 побед и потерпели 32 поражения. Еще 30 матчей завершились вничью. Лучшее достижение "Ливерпуля" в Лиге чемпионов – победа в сезоне-2004/2005.

Любопытно, что до отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов добрались 34 футболиста.

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится сегодня, 2 мая. Начало – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.