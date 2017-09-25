"Ливерпуль" прилетел в Москву на матч со "Спартаком"

"Ливерпуль" прилетел в Москву на второй матч группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". Борт приземлился в аэропорту Шереметьево. Игроков приехали встретить около двух десятков болельщиков британской команды. При этом сотрудники ОМОНа оцепили зону прилёта и вывели всех за периметр. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет завтра, 26 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Почетный коридор для звёзд футбола pic.twitter.com/Xks3rusIiQ– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 25 сентября 2017 г.
ОМОН зачистил территорию. Всех выгнали, в том числе и журналистов pic.twitter.com/LNsRjtBU1r– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 25 сентября 2017 г.