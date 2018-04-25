"Ливерпуль": "Потрясены известиями о том, что наш болельщик находится в критическом состоянии в больнице"

"Ливерпуль" выступил с официальным заявлением по поводу столкновения фанатов перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Клуб готов оказать всяческую помощь полиции.

Ранее стало известно, что полиция задержала двух болельщиков римской команды по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего англичанина, который находится сейчас в больнице в критическом состоянии.

"Ливерпуль" потрясен известиями о том, что болельщик команды находится в критическом состоянии после нападения перед матчем Лиги чемпионов против "Ромы". Наши мысли, в первую очередь, с пострадавшим и его семьей в это очень тяжелое время. Мы окажем полную поддержку. Также с момента возникновения инцидента клуб поддерживает связь со службами экстренной помощи и будет продолжать это делать", – говорится в сообщении.

Драка болельщиков перед матчем "Ливерпуль" – "Рома". Видео //

СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой" //

Два фаната "Ромы" арестованы по подозрению в покушении на жизнь