"Ливерпуль" посоветовал болельщикам не добираться до "Стадио Олимпико" пешком

"Ливерпуль" на официальном сайте опубликовал памятку для болельщиков, которые отправились в Рим на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы". В частности, английский клуб посоветовал своим болельщикам не добираться до "Стадио Олимпико" пешком. Поклонники "красных" могут воспользоваться автобусами, которые будут отправляться до арены от парка Вилла Боргезе.

Фанаты "Ливерпуля" перед матчем с "Ромой" признались в любви к "Лацио"

Подготовка к ответной игре между мерсисайдцами и римлянами проходит в напряженной обстановке. В день игры стало известно об инциденте с участием одного из болельщиков английской команды – неизвестный напал на него с арматурой. Как отмечает Mirror, пока неизвестно, произошло ли это на футбольной почве.

Перед первой игрой полуфинала в Англии на другого болельщика "Ливерпуля", 53-летнего Шона Кокса, напали с ножом. Он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии и его пришлось вводить в состояние медикаментозной комы.

На матче в Риме ожидается около 5000 болельщиков "Ливерпуля". Власти Рима выделили для обеспечения их безопасности 1200 полицейских. В этом вопросе местные правоохранительные органы будут сотрудничать с британскими коллегами.

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Ромой" завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится сегодня, 2 мая. Начало – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.