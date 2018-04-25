"Ливерпуль" попросил связаться с полицией людей, имеющих информацию об избиении болельщика

"Ливерпуль" выступил с официальным заявлением по поводу избиения фаната перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Инцидент произошел в баре незадолго до стартового свистка. Два болельщика римлян были арестованы по подозрению в атаке на фаната "красных". Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

- Основная задача клуба - безопасность фанатов, посещающих матчи, - говорится в официальном заявлении "Ливерпуля". - Фанаты, приходящие на игры, не должны становиться жертвами атак и насилия. "Ливерпуль" хочет поблагодарить службы экстренной помощи и членов своего фан-клуба, которые сразу же оказали помощь и лечение постраавшему.

Клуб снова напоминает всем имеющим информацию, которая поможет мерсисайдской полиции, связаться с ней по соответствующим каналам.

Драка болельщиков перед матчем "Ливерпуль" – "Рома". Видео //

СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой"