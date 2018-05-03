"Ливерпуль" побил рекорд "Барселоны" по количеству голов в еврокубках

"Ливерпуль" после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Ромы" (2:4) установил рекорд по количеству голов за сезон в еврокубках, забив всего 46 мячей. До этого лидерство принадлежало "Барселоне", которая в сезоне-1999/2000 отличилась 45-ю голами.

Также полуфинальное противостояние "Ливерпуль" – "Рома" стало самым результативным в истории турнира – команды на двоих забили 13 голов. Напомним, в ответном матче итальянцы обыграли команду из Англии со счетом 4:2, но в финал турнира прошел "Ливерпуль", обыграв "Рому" в первом полуфинальном матче (5:2) и обеспечив себе преимущество по количеству заброшенных мячей.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Реал" и "Ливерпуль", состоится 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени.