"Ливерпуль" побил рекорд "Барселоны" по голам в евросезоне

Гол полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдума на 26-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" стал для "красных" 46-м в нынешней еврокампании. Предудыщий рекорд принадлежал "Барселоне", которая в сезоне-1999/2000 забила 45 мячей. Справедливости ради отметим, что "Ливерпуль" начинал Лигу чемпионов с четвертого отборочного раунда, в котором обыграл "Хоффенхайм" (4:2, 2:1).