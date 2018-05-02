22:22 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" побил рекорд "Барселоны" по голам в евросезоне

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Гол полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдума на 26-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" стал для "красных" 46-м в нынешней еврокампании. Предудыщий рекорд принадлежал "Барселоне", которая в сезоне-1999/2000 забила 45 мячей. Справедливости ради отметим, что "Ливерпуль" начинал Лигу чемпионов с четвертого отборочного раунда, в котором обыграл "Хоффенхайм" (4:2, 2:1).

Рома - Ливерпуль
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КОММЕНТАРИИ (2)
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