"Ливерпуль" - первый с 2012 года английский клуб в финале Лиги чемпионов

"Ливерпуль", по сумме двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2 - дома, 2:4 - на выезде) вышедший в финал турнира, стал первым английским клубом с 2012 года, дошедшим до этой стадии. В том сезоне в финал пробился "Челси", обыгравший в итоге "Баварию" (1:1, 4:3 - по пенальти).

Отметим, что для "Ливерпуля" предстоящий финал станет восьмым в истории. Ранее мерсисайдцы 5 раз (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, а также потерпели 2 поражения (1985, 2007).

По этому показателю "красные" продолжают ужерживать лидерство среди английских клубов. Второе место по этому показателю занимает "Манчестер Юнайтед" (3 победы и 2 поражения в финалах).

Вайналдум забил 130-й мяч "Ливерпуля" в сезоне-2017/18 //

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов-2017/18 //

Противостояние "Ромы" и "Ливерпуля" - рекордное в истории Лиги чемпионов