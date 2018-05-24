"Ливерпуль" объявил состав, который отправится на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" на своем официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправятся в Киев для участия в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала". "Красные" вылетают на Украину сегодня вечером.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Лорис Кариус, Симон Миньоле;

Защитники: Натаниел Клайн, Трент Александр-Арнолд, Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Натаниэл Филлипс;

Полузащитники: Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вайналдум, Джеймс Милнер, Эмре Джан, Адам Лаллана, Рафаэль Камачо, Кертис Джонс;

Нападающие: Роберту Фирмину, Мохамед Салах, Садио Мане, Дэнни Ингнс, Доминик Соланке, Бен Вудберн.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.