"Ливерпуль" обратился в УЕФА по поводу вероятности проведения матча со "Спартаком" без зрителей

"Ливерпуль" попросил УЕФА разъяснить ситуацию с наказанием "Спартака" за поведение фанатов в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых за использование фанатами пиротехники и бросанием посторонних предметов на поле. По ходу поединка арбитр вынужден был прерывать поединок на несколько минут.

Одним из возможных наказаний "Спартака" является проведение домашнего матча с "Ливерпулем" без зрителей. Решение о санкциях к клубу будет принято за 5 дней до игры - 21 сентября. Руководство "красных" попросило держать их в курсе ситуации, чтобы у болельщиков не возникли трудности с поездкой в Москву.