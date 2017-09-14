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20:32 | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" обратился в УЕФА по поводу вероятности проведения матча со "Спартаком" без зрителей

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"Ливерпуль" попросил УЕФА разъяснить ситуацию с наказанием "Спартака" за поведение фанатов в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых за использование фанатами пиротехники и бросанием посторонних предметов на поле. По ходу поединка арбитр вынужден был прерывать поединок на несколько минут. 

Одним из возможных наказаний "Спартака" является проведение домашнего матча с "Ливерпулем" без зрителей. Решение о санкциях к клубу будет принято за 5 дней до игры - 21 сентября. Руководство "красных" попросило держать их в курсе ситуации, чтобы у болельщиков не возникли трудности с поездкой в Москву.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

Как бы намекают, что неплохо бы было... =)

20:45

serzheo

Саксы чую дождуться на ЧМ-ме))) Ох, дотрындятся)))

20:45